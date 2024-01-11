В Московском зоопарке временно закроют павильон "Фауна Китая"

Сроки открытия павильона не уточняются

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Павильон "Фауна Китая" в Московском зоопарке временно закроется, чтобы обеспечить покой живущему там семейству панд. Это связано с тем, что мама-панда начала выводить в большой вольер детеныша, сообщается в Telegram-канале зоопарка.

"С 12 января павильон "Фауна Китая" временно закрыт для посетителей. Это связано с тем, что мама-панда начинает выводить малышку в большой вольер. Необходимо обеспечить пандам полный покой", - говорится в сообщении.

Сроки открытия павильона не уточняются.

Отмечается, что папа-панда Жуи продолжит выходить на прогулки, посетители смогут увидеть его в уличном вольере. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге, малышке-панде Катюше сейчас четыре месяца, она уже достаточно хорошо ходит.

Катюша и ее мать Диндин живут в неэкспозиционном вольере.