В Ленобласти количество многодетных семей выросло на 30% с 2020 года

По словам председателя правительства региона по соцвопросам Николая Емельянова, прирост обусловлен увеличением населения региона и мерами поддержки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Количество многодетных семей увеличилось в Ленинградской области с 2020 года на 30%. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Николай Емельянов.

"Мы очень серьезно приросли за последние годы количеством многодетных семей, если в 2020 году их было 15 897, то сегодня уже почти 21 тыс. Это для нас очень важный показатель", - сказал он.

По словам Емельянова, прирост обусловлен как увеличением населения Ленобласти, так и мерами поддержки, которым регион уделает большое внимание. Так, например, при правительстве области создан координационный совет по поддержке многодетных семей, который прорабатывает вопросы изменения налоговых ставок, а также по обеспечению земельными участками. В Год семьи этим темам уделят особое внимание.

Как добавил зампредседателя правительства, общее количество семей в регионе с 2020 года выросло почти на 40 тыс., до 242 тыс., а количество детей почти на 50 тыс., до 311 тыс.