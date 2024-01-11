В Самарской области намерены запретить мигрантам работать в такси

В пресс-службе правительства губернатора региона также отметили, что планируется ввести запрет на работу в сфере образования

ТАСС, 11 января. Проект документа, предъявляющего более жесткие требования к занятости мигрантов, разработан в Самарской области. В частности, предлагается запретить мигрантам работать по патентам в такси и сфере образования, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"По поручению губернатора выработан ряд мер, которые будут способствовать дополнительному регулированию этой сферы. Регионом уже подготовлен проект документа, предъявляющего более жесткие требования к занятости мигрантов по видам экономической деятельности. Предлагается запрет на работу иностранных граждан по патентам в легковом такси, сфере образования, а также агентствах по подбору персонала", - говорится в сообщении.

Проект уже проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. Процедура будет завершена до 30 января, отмечает пресс-служба, ссылаясь на слова главы области Дмитрия Азарова в ходе внеочередного заседания антитеррористической комиссии (АТК) региона. По данным пресс-службы, члены АТК идею поддержали, более детальная позиция ведомств будет направлена по итогам изучения документа. "Дмитрий Азаров отметил, что сейчас рассматривается еще несколько сфер деятельности, которых могут коснуться подобные ограничения", - говорится в сообщении.

Губернатор также рассказал о предложениях по дополнительному регулированию отрасли, которые сейчас прорабатываются в регионе для последующего вынесения на федеральный уровень. В частности, предлагается при рассмотрении кандидатур соотечественников, получающих гражданство РФ, проводить подробный анализ по членам семьи, которые намерены въехать в страну вместе с ними, а также проводить с ними собеседования по видеосвязи. Сейчас такого требования на федеральном уровне не установлено. "Когда человек приезжает в страну, с ним, как правило, едет вся семья - супруги, дети, родители. Предлагаю подробнее рассмотреть этот вопрос и проработать необходимость вынесения его на федеральный уровень", - приводит пресс-служба слова Азарова.

Также некоторые предложения касались регулирования отношений с трудовыми мигрантами, являющимися гражданами стран - членов Евразийского экономического союза.

В ходе заседания АТК министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина сообщила, что за ноябрь - декабрь 2023 года были проведены профилактические выезды к 92 работодателям, привлекающим значительное число иностранных работников. Параллельно ГУ МВД России по области были проведены выезды в рамках мероприятия "Нелегальный мигрант". Было выявлено 2 705 административных нарушений в сфере миграции, 696 иностранных граждан выдворены из страны.