На Ставрополье увеличат охват диспансеризацией на 10% в 2024 году

Более 70% жителей региона пройдут обследования, сообщил глава краевого Минздрава Юрий Литвинов

СТАВРОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Диспансеризацию на Ставрополье пройдут более 70% жителей края в 2024 году. Охват диспансеризацией в регионе расширится на 10%, сообщил журналистам глава краевого Минздрава Юрий Литвинов.

"В 2024 году мы планируем, что более 70% жителей Ставропольского края пройдут диспансеризацию. В 2023 году у нас плановый показатель составлял 60% от всего населения края. Показатель был выполнен, но на 2024 год мы ставим себе задачу выше", - сказал он.

Диспансеризация позволяет выявлять заболевания на ранней стадии и проводить оперативное лечение. В крае также действует региональный проект "За здоровье", по которому мобильные бригады медиков выезжают в отдаленные территории.

"Мы будем его расширять. Мы уже готовим планы по выездам мобильных бригад. Думаю, в 2024 году будем более активно привлекать к выездам краевые лечебные учреждения", - пояснил Литвинов.

В 2023 году по проекту "За здоровье" на Ставрополье состоялось более 1,3 тыс. выездов медицинских бригад. По результатам обследований свыше 68 тыс. человек было выявлено более 5,5 тыс. заболеваний.