В Саратовской области превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом на 56%

Министр здравоохранения региона Олег Костин отметил, что в основном болеют подростки и взрослые

САРАТОВ, 11 января. /ТАСС/. Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Саратовской области превышен на 56,6%. При этом за последнюю неделю в регионе отмечается снижение заболеваемости ОРВИ на 34%, сообщил во время брифинга министр здравоохранения региона Олег Костин.

"Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению выше на 56,59%. <…> За последнюю неделю отмечается снижение заболеваемости ОРВИ в целом по области на 34%", - сказал министр, отметив, что в основном болеют подростки и взрослые.

Глава ведомства уточнил, что за первую неделю 2024 года в области зарегистрировали более 13 тыс. случаев ОРВИ. Максимальный уровень заболеваемости ОРВИ, по его словам, отметили на предпоследней неделе 2023 года - более 23,1 тыс. случаев.

По словам министра, снижению заболеваемости способствовало разобщение граждан в период новогодних праздников. "За счет того, что по домам люди находились во время каникул, организованных коллективов не было. Мороз нам сейчас помогает, детей дома держим. Конечно, это тоже сыграло роль. И прививочная работа, которая помогла в определенной степени снизить интенсивность заболевания", - добавил он.

По информации пресс-службы министерства образования области на 11 января, в связи с гриппом и ОРВИ в регионе на карантин закрыты три школы, а также 29 классов в восьми школах и две группы в двух детских садах.