Мишустин вручил журналистам ТАСС премию правительства в области СМИ

В торжественном мероприятии также приняли участие генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, главный редактор Михаил Петров, первый заместитель гендиректора Михаил Калмыков

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил журналистам Редакции кремлевско-правительственной информации (РКПИ) ТАСС премии правительства России в области СМИ за 2023 год и поздравил их с этой наградой.

"Поздравляю журналистов ИТАР-ТАСС, которые профессионально, оперативно освещают деятельность органов власти, сообщая о принимаемых решениях людям. Среди лауреатов - Андрей Блашкевич, Вероника Романенкова, Юлия Бубнова, Екатерина Коростовцева, Анастасия Савиных", - сказал глава кабмина на церемонии вручения премий.

В торжественном мероприятии также приняли участие генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, главный редактор Михаил Петров, первый заместитель гендиректора Михаил Калмыков. Также журналистов поздравил экс-руководитель ИТАР-ТАСС Виталий Игнатенко, который сейчас возглавляет ОТР и сегодня сам был награжден премией за выдающийся вклад в развитие отечественных СМИ.

В ответном слове и.о. руководителя редакции Андрей Блашкевич поблагодарил коллег за совместную работу, а правительство - за поддержку медиа. По его словам, "чем сложнее времена - тем интереснее работать" журналистам. "Чем сложнее решения, которые стоят перед страной, тем интереснее писать про людей, которые эти решения принимают, и про то, как эти решения отражаются на жизни нашего общества, на жизни наших семей и детей. Я уверен, что нам никогда не будет стыдно перед нашими детьми за эпоху, в которую мы живем. И в этом есть заслуга, я думаю, и всех присутствующих здесь [лауреатов], и правительства", - подчеркнул Блашкевич.