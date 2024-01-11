В Нарьян-Маре установили карантин по бешенству

Диагноз установили при исследовании патологического материала диких песца и лисицы

ТАСС, 11 января. Карантин по бешенству ввели в Нарьян-Маре, сообщает Департамент внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа.

"В Нарьян-Маре установлен карантин по бешенству. Эпизоотические очаги - в районах улиц Комсомольская (поселок Лесозавод) и Российская (микрорайон Старый Аэропорт)", - говорится в сообщении.

Специалисты лаборатории окружной ветстанции установили диагноз "бешенство" при исследовании патологического материала диких песца и лисицы. Жителям районов, где находятся очаги, рекомендовали привить своих питомцев, если прививки не было или она сделана более 180 дней назад.

Проводятся необходимые мероприятия, в том числе, дезинфекция эпизоотических очагов, диагностические исследования, вакцинация животных.

Бешенство - острое вирусное заболевание. Резервуаром и главными источниками возбудителя бешенства являются дикие животные, собаки и кошки. Инфекция передается со слюной при укусе больным животным.