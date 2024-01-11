В Липецкой области за три года намерены обновить 50 школ

По словам главы региона Игоря Артамонова, в планах создать просторные, технологичные и современные пространства для учителей и детей

ЛИПЕЦК, 11 января. /ТАСС/. В Липецкой области планируют в течение ближайших трех лет обновить 50 школ. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов во время встречи с победительницей проекта "Классная тема!" Екатериной Сигаревой.

"В ближайшие три года полностью обновим 50 школ, такой опыт уже есть: это будут не просто ремонты, а полное преображение - просторные, технологичные и современные пространства сделаем и для учителей, и для детей", - сказал Артамонов. По его словам, образование сейчас - это то, какой будет область завтра. "Для наших детей мы создаем лучшее, по инициированному президентом нацпроекту "Образование" построили новые школы, открыли кванториумы, "точки роста", IT-кубы, а сейчас возводим первые в регионе школы-тысячники - в Лебедяни и Липецке", - подчеркнул Артамонов.

Говоря о проекте, победителем которого стала Сигарева, получившая возможность вести собственное образовательное шоу на федеральном канале, губернатор заметил, что проект помогает раскрыть свои самые творческие качества и вдохновить педагогов всей страны. "Так, кстати, и случилось с Екатериной. В прошлом году она увидела первые выпуски и решила участвовать", - заметил Артамонов.