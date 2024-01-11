Победителями программы "Классная страна" стали 25 региональных маршрутов

Региональные команды разработали около 100 маршрутов для путешествий детей и подростков

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Победителями всероссийской программы "Классная страна" стали 25 образовательных маршрутов для путешествий детей и подростков, разработанные региональными командами. Награждение победителей прошло на Международной выставке-форуме "Россия", передает корреспондент ТАСС.

"Очень символично, что подведение итогов первого года всероссийской программы "Классная страна" проходит именно здесь на выставке "Россия", где представлены все регионы нашей страны. <…> [Туризм], наверное, одна из самых динамично [развивающихся] отраслей нашей экономики, которая лучше позволяет узнавать нашу классную страну. <…> С помощью вас мы открываем и показываем нашу страну себе прежде всего", - сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Всего по пяти тематическим блокам "Классной страны" - история и патриотизм, культура, экология, наука, спорт и здоровый образ жизни - региональные команды разработали около 100 маршрутов для путешествий детей и подростков. Из них экспертный совет отобрал 25 лучших - по пять в каждой из номинаций. "У нас порядка 5 тыс. человек [участников] - это составы команд 22 субъектов, которые на протяжении прошлого года <…> придумывали новые, интересные образовательные маршруты. Впервые <…> в региональные команды были включены учителя, родители и школьники", - добавила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

В свою очередь, первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев отметил, что Министерство просвещения РФ будет поддерживать проекты победителей. "Те маршруты, которые наилучшим образом себя зарекомендовали, включим в соответствующие программы и рекомендации для использования и посещения", - сказал он.

Программа Агентства стратегических инициатив "Классная страна" направлена на интеграцию путешествий в учебный процесс. Ее цель - создание, апробация и тиражирование в регионах страны новой модели детского и молодежного образовательного туризма.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.