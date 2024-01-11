СК задержал Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма

Координатору "Левого фронта" может грозить до семи лет лишения свободы

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Сотрудники СК задержали координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма. Об этом ТАСС рассказала его адвокат Виолетта Волкова.

"СК задержал Удальцова в порядке 92 статьи УПК, составив соответствующий протокол. Он подозреваемый по делу, возбужденному по ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма)", - сказала адвокат. По ее словам, вероятно, в пятницу, 12 января, Басманный суд изберет меру пресечения в отношении ее подзащитного. Если Удальцова признают виновным, ему может грозить до семи лет лишения свободы.

В 2014 году Мосгорсуд признал Удальцова виновным в организации массовых беспорядков, он был приговорен к 4,5 года колонии. Вину он не признал. В августе 2017 года Удальцов был освобожден.