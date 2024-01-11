На Украине суд продлил арест депутату Рады Дубинскому без права залога

Он пробудет под стражей до 13 февраля

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Печерский суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога депутату Верховной рады Александру Дубинскому до 13 февраля 2024 года. Об этом сообщило издание "Страна".

13 ноября 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски по месту жительства депутата, предъявив ему обвинение в госизмене. Поводом для этого стало участие Дубинского в обнародовании аудиозаписей, на которых, как утверждалось, зафиксированы разговоры, произошедшие в 2015-2016 годах между Джо Байденом, занимавшим тогда пост вице-президента США, и Петром Порошенко - на тот момент президентом Украины. На записях, предположительно, Байден требует от Порошенко уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, возбудившего уголовное дело в отношении фирмы Burisma, где работал сын Байдена Хантер.

14 ноября Дубинский был отправлен под арест по этому делу до 12 января 2024 года без права внесения залога. Против него также выдвинуты обвинения в служебном подлоге и в организации незаконного выезда военнообязанных за границу. Также суд наложил арест на имущество Дубинского в рамках уголовного дела о возможной легализации доходов, полученных преступным путем, и об уклонении от уплаты налогов.

Сам депутат, который активно критикует команду нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, связывает уголовное преследование со своей политической позицией, а также заявляет, что окружение Зеленского пытается замять расследование по материалам опубликованных аудиозаписей. По словам Дубинского, украинский президент и глава его офиса Андрей Ермак не хотят, чтобы стало известно об их роли в подготовке обнародования этих записей.

О содержании в СИЗО

2 декабря адвокаты депутата сообщили, что он был избит в СИЗО неизвестными. По данным адвокатов, скорая помощь зафиксировала множественные гематомы и подозрение на перелом ребра. Они заявили, что будут добиваться перевода Дубинского в следственный изолятор СБУ, "поскольку кто-то заинтересован в его физическом устранении".

3 декабря полиция Киева провела проверку после сообщения адвокатов Дубинского о том, что его избили в СИЗО, и не нашла подтверждения этих сведений. В Telegram-канале депутата, контроль над которым он передал своим соратникам, в ответ на это заявили, что судебно-медицинская экспертиза не проводилась, так как Дубинского не разрешили вывезти из СИЗО. При этом его было решено перевести в одиночную камеру с видеонаблюдением.

12 декабря Высший антикоррупционный суд Украины обязал Нацполицию начать расследование по факту избиения Дубинского в киевском СИЗО.