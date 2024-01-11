Мишустин призвал журналистов продолжать работу ради созидания и торжества правды

Премьер подчеркнул, что без этого у страны не может быть ни технологического суверенитета, ни финансового, ни экономического, ни промышленного

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вручая премии правительства в области СМИ, призвал журналистов продолжать и дальше работать ради созидания и торжества правды.

"Без вас очень трудно разобраться, где правда. Малознание рождает уверенность и наоборот - многознание рождает сомнения. И чтобы развеять эти сомнения, нужны профессионалы. Но не просто профессионалы, а люди, которые могут работать с эмпатией, [помогают] разобраться в сложнейших дилеммах. Сегодня здесь присутствуют журналисты, профессионалы из самых разных направлений, которые очень важны для наших людей. И я хочу вас призвать к тому, чтобы мы поддерживали созидание", - сказал глава кабмина, пожелав им настроиться на это сердцем. Премьер подчеркнул, что без этого у страны не может быть ни технологического суверенитета, ни финансового, ни экономического, ни промышленного.

Он упомянул и подвиги участников специальной военной операции, а также военных корреспондентов, которые объективно освещают происходящее в горячих точках.

"Говоря об этом, нельзя не сказать о нашем президенте [РФ Владимире Путине]. Он идет в этом смысле вперед и показывает нам дорогу. Национальные цели развития, которые поставлены перед страной, - это важнейший элемент, если хотите, общественного согласия [о том], куда нам идти", - указал Мишустин.

Он также поблагодарил руководителей СМИ за то, что интерес к профессии журналиста неуклонно растет, несмотря на сложное время. В заключение Мишустин пожелал средствам массовой информации оставаться конкурентоспособными и ставить перед собой новые цели.