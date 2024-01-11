Работу системы отопления в Москве скорректировали из-за очередного похолодания

По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) скорректировали работу системы отопления из-за очередного похолодания, сообщил ТАСС заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, температура наружного воздуха в столице предстоящей ночью и днем 12 января опустится до отметки в минус 16 градусов, что на 8 градусов ниже климатической нормы, а в субботу и воскресенье температура воздуха может достигать отметки до минус 23 градусов. В связи с этим заранее приступили к повышению температуры теплоносителя в магистральных сетях. В настоящее время работа системы отопления скорректирована в соответствии с действующим регламентом", - сказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что специалисты выбирают технологические режимы системы централизованного теплоснабжения в зависимости от температуры наружного воздуха. По его словам, корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.

"Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", - добавил глава КГХ.