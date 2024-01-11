ТАСС проведет новый цикл деловых и образовательных мероприятий на выставке "Россия"

Цикл начнется с творческой встречи под названием "С "лейкой" и блокнотом: журналистика Великой Отечественной войны"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Информационное агентство России ТАСС начнет новый цикл деловых и образовательных мероприятий на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве 12 января.

Цикл начнется с творческой встречи под названием "С "лейкой" и блокнотом: журналистика Великой Отечественной войны", которую проведут руководитель редакции фотоинформации ТАСС Сергей Шахиджанян и руководитель отдела внешних коммуникаций агентства Екатерина Титова. Встреча пройдет с 13:00 до 14:00 в павильоне №34 в рамках медиалектория "Секреты СМИ: журналистика в кадре и за кадром", организованного Российским обществом "Знание".

Слушатели познакомятся с историей агентства, отмечающего в 2024 году свое 120-летие, узнают об известных проектах и работе журналистов ТАСС. Им также расскажут, как создавались главные кадры Великой Отечественной войны, и продемонстрируют уникальные исторические экспонаты, в том числе фототехнику военных лет.

Следующим станет мероприятие Фонда Росконгресс и ВЦИОМ "Аналитическая работа в рамках главных деловых событий года: итоги 2023 года и перспективы 2024 года" с участием первого заместителя гендиректора ТАСС Михаила Калмыкова, замдиректора по экспертно-аналитической работе Фонда Росконгресс Григория Великих и директора по работе с органами госвласти ВЦИОМ Кирилла Родина. Дискуссия пройдет 16 января с 16:30 до 18:30 в координационном центре правительства РФ (павильон №457).

В мероприятии также примут участие гендиректор Московского урбанистического форума Павел Гончаров, декан факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Анастасия Лихачева, исполнительный директор Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" на базе МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Белошицкий, проректор по стратегическому развитию и внешним коммуникациям, доцент специализированной кафедры "Газпрома" Санкт-Петербургского государственного экономического университета Ольга Онуфриева.

О выставке-форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством выставки-форума. Стенд ТАСС, представляющий собой уменьшенную копию штаб-квартиры агентства, расположен в павильоне 5-6 "Мир цифры".