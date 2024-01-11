В Скадовске Херсонской области откроют первичное сосудистое отделение

Как сообщил зампред правительства региона Сергей Черевко, нужно минимум два таких отделения, чтобы покрыть потребность населения

ГЕНИЧЕСК, 11 января. /ТАСС/. Открытие первичного сосудистого отделения в Скадовске "в ближайших планах" у властей Херсонской области. Об этом сообщил журналистам зампред правительства региона Сергей Черевко.

"Первичное сосудистое отделение появилось в Генической ЦРБ, до этого в области вообще не было таких отделений. В ближайших планах - открыть такое отделение в Скадовске для такого важного и технологически сложного оказания медицинской помощи", - сказал он.

Черевко отметил, что нужно минимум два таких отделения, чтобы покрыть потребность населения. "В идеале их должно быть не менее семи", - добавил Черевко.

Осмотрев отделение в Генической больнице, он подчеркнул, что уже поставленное оборудование позволяет на хорошем уровне обеспечить стабилизацию состояния пациента, что увеличивает шансы на выживание.

Ранее министр здравоохранения региона Артыш Сат сообщил ТАСС, что из федерального бюджета до 2025 года выделят около 1 млрд рублей на развитие системы здравоохранения области.