В Подмосковье могут провести внеочередные обследования объектов ЖКХ

Также в постановлении губернатора области Андрея Воробьева говорится об установлении дополнительных мер соцподдержки граждан, проживающих в многоквартирных домах и пострадавших в результате ЧС, связанной с нарушениями теплоснабжения и горячего водоотведения

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Городским округам Московской области, где с начала этого года нарушалась подача отопления, предложили организовать внеочередные проверки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующее постановление губернатора области Андрея Воробьева опубликовано на портале регионального правительства.

"Постановляю предложить органам местного самоуправления городских округов Московской области, на территории которых в 2024 году допускались случаи сверхнормативного нарушения функционирования объектов систем теплоснабжения населения Московской области <…> организовать внеочередное обследование объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории городских округов Московской области", - говорится в документе.

Центральному управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору рекомендуется провести расследование причин аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках отопительной инфраструктуры в Подмосковье.

Помимо этого, в документе говорится об установлении дополнительных мер социальной поддержки граждан, проживающих в многоквартирных домах и пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, связанной с нарушениями теплоснабжения и горячего водоотведения. Отмечается, что мера соцподдержки может быть оказана в виде освобождения от платы за коммунальные ресурсы по отоплению и горячему водоснабжению в январе текущего года, а также в виде компенсации расходов по электроснабжению в размере, равном разнице между размером платы в январе 2024 года и декабре 2023 года. Как ранее сообщал Воробьев, такую поддержку предоставят жителям микрорайона Климовск в Подольске, где в связи с нарушением подачи тепла был введен режим ЧС локального характера.