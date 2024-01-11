Собянин: в Новой Москве возведут девять объектов культуры

Здания возведут за счет средств адресной инвестиционной программы, сообщил мэр столицы

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Пять школ искусств и четыре культурно-досуговых центра будут построены в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) в ближайшие пять лет. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"В ТиНАО появятся девять новых культурных объектов. Здания возведут за счет средств адресной инвестиционной программы", - написал мэр.

Он уточнил, что школы искусств построят в поселениях Воскресенском, Краснопахорском, Щаповском, Первомайском и Московский. В них предусмотрены концертные и хореографические залы, библиотеки, дошкольные классы, студии звукозаписи, кафе и выставочные пространства.

"Новые культурно-досуговые центры будут в поселениях Внуковском, Михайлово-Ярцевском, Кленовском и в Троицке. На их базе появятся универсальные концертные залы со сценой, гримерными, комнатами артистов, помещениями для звукозаписывающей аппаратуры и реквизита", - добавил Собянин.

По его словам, ввод зданий в эксплуатацию будет идти по мере их готовности - с 2024 по 2028 год.

"Помимо возведения новых объектов, специалисты проводят реконструкцию существующих. Дом культуры "Ватутинки" в Десеновском поселении закончим в этом году", - заключил Собянин.