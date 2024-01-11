Путин выразил соболезнования в связи со смертью Марата Баглая

Как отметил президент России, бывший председатель Конституционного суда РФ внес вклад в становление конституционного правосудия в стране

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего председателя Конституционного суда России Марата Баглая, отметив его огромный вклад в становление конституционного правосудия в стране. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Ушел из жизни профессионал высочайшего класса, честный, порядочный, преданный делу человек. Настоящий гражданин и патриот. Марат Викторович Баглай посвятил себя важной, благородной миссии - защите закона и справедливости. За годы многогранной, плодотворной деятельности внес огромный вклад в становление конституционного правосудия в нашей стране, укрепление основ отечественной правовой системы, развитие юридической науки и образования", - говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что светлая память о Марате Баглае навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег и друзей.