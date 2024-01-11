В РПЦ заявили, что протоиерей Уминский беспричинно не явился на заседание церковного суда

Его ранее освободили запретили в священнослужении до окончания рассмотрения его дела в дисциплинарной комиссии при Епархиальном совете Москвы

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Протоиерей Алексий Уминский, запрещенный в служении Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, не явился по вызову Епархиального суда Москвы без объяснения причин. Об этом сообщается на сайте Московской городской епархии Русской православной церкви.

"Секретариат Епархиального суда Московской (городской) епархии сообщает, что протоиерей Алексий Уминский, которому был направлен вызов в церковный суд для дачи показаний 11 января 2024 года в 09:30 в зале заседаний Высшего церковного совета храма Христа Спасителя, на заседание не явился без объяснения причин", - говорится в сообщении.

Протоиерей Уминский последние 30 лет был настоятелем храма Живоначальной Троицы в Хохлах в центре Москвы. В среду на сайте Московской епархии был опубликован указ патриарха Кирилла от 3 января, в соответствии с которым Уминский "освобождается от несомого послушания (настоятеля - прим. ТАСС) и запрещается в священнослужении до окончания рассмотрения его дела в дисциплинарной комиссии при Епархиальном совете города Москвы". Другие детали не уточнялись.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах, в частности, упоминалась критика Уминским нынешней церковной практики в связи со спецоперацией в интервью Алексею Венедиктову (признан в РФ иноагентом), а также тот факт, что священник якобы отказался читать в храме молитву о Святой Руси, которая по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла должна ежедневно возноситься за богослужениями. Сам Уминский в беседе с ТАСС отказался комментировать публикации о нем.