В Киргизии задержали находившихся в розыске двух россиян

Их подозревают в незаконном пересечении границы

БИШКЕК, 11 января. /ТАСС/. Два гражданина России, объявленные в международный розыск по подозрению в незаконном пересечении границы, задержаны в Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба киргизского МВД.

"11 января 2024 года сотрудники милиции УВД Ленинского района города Бишкек на территории микрорайона Джал задержали гражданку, ранее находящеюся в розыске по статье 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы)", - говорится в сообщении.

Ее имя и фамилия не называются. Задержание прошло с помощью камер наружного видеонаблюдения "с системой распознавания лиц, установленных в общественных местах".

"В этот же день, 11 января 2024 года, на территории микрорайона Джал Бишкека также задержан гражданин, находящийся в розыске по статье 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы)", - отмечает пресс-служба. Россиянин также был задержан с помощью камер наружного видеонаблюдения с системой распознавания лиц.

"Данные граждане были объявлены в международный розыск по уголовному делу, возбужденному в 2021 году в Российской Федерации по факту незаконного пересечения государственной границы", - подчеркивается в сообщении.