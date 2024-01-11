Перевозки пассажиров в Великий Устюг к Деду Морозу выросли на 32,1% в праздники

Всего перевезли 22,2 тыс. человек

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Пассажиропоток на вотчину Деда Мороза в Великом Устюге в период с 26 декабря 2023 года по 9 января 2024 года увеличился на 32,1% по сравнению с прошлым новогодним периодом. Об этом сообщила пресс-служба Северной железной дороги.

"На 32,1% увеличились перевозки желающих посетить вотчину Деда Мороза - поездами по маршрутам в Великий Устюг и Котлас перевезено 22,2 тыс. пассажиров, было специально назначено 15 поездов дальнего следования из различных городов страны - Нижнего Новгорода, Челябинска, Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Казани", - говорится в сообщении.

Также в новогодний период по СЖД курсировали туристические поезда "Мороз-экспресс", "Величие Севера", "Зимняя сказка", "По Золотому кольцу" и "Серебряный маршрут".

По данным пресс-службы, всего с 26 декабря 2023 года по 9 января 2024 года поездами дальнего следования с вокзалов и станций Северной железной дороги перевезли 404 тыс. пассажиров, что на 4,1% больше, чем в новогодние праздники 2023 года. Самыми востребованными стали маршруты из Архангельска, Сосногорска, Сыктывкара, Ярославля и Вологды в направлении Москвы и Санкт-Петербурга. На перевозки было назначено 103 дополнительных поезда, также 10 поездов были пополнены дополнительными вагонами.