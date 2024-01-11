В Варшаве началась акция "Протест свободных поляков"

Манифестанты размахивают польскими флагами, несут транспаранты с лозунгами против правительства Дональда Туска и поют патриотические песни

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. В Варшаве началась массовая антиправительственная демонстрация "Протест свободных поляков", организованная партией "Право и справедливость" (ПиС). Об этом сообщает радиостанция RMF24.

Собравшиеся перед зданием Сейма Польши манифестанты размахивают польскими флагами, несут транспаранты с лозунгами против правительства Дональда Туска и поют патриотические песни.

Партия объявила об организации 11 января демонстрации перед зданием нижней палаты парламента в конце декабря 2023 года. Протест может приобрести более массовый характер в связи с острой реакцией оппозиционной партии на задержание 9 января ее членов, экс-министра внутренних дел Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика по вердикту суда. ПиС также выразила недовольство решением правительства Польши ликвидировать государственные СМИ.