Задержавшийся на 19 часов авиарейс Москва - Мурманск вылетел в аэропорт назначения

При этом аэропорт прибытия работал штатно, несмотря на снегопад

МУРМАНСК, 11 января. /ТАСС/. Авиарейс компании "Аэрофлот" из Москвы в Мурманск, который задержали на 19 часов, вылетел с запасного аэродрома в Архангельске в пункт назначения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Мурманска.

Рейс Москва - Мурманск должен был прибыть 11 января в 00:20 мск, однако из-за погодных условий экипаж принял решение уйти на запасной аэродром в Архангельск. Сначала прилет был запланирован на 17:20 мск, однако позже время прибытия сдвинулось.

"Рейс SU-1326 авиакомпании "Аэрофлот" Москва - Мурманск вылетел из Архангельска. Ориентировочное время прибытие в Мурманск - 19:30 мск", - сказал собеседник агентства. Отправление обратного рейса SU-1327 авиакомпании "Аэрофлот" запланировано на 20:55 мск.

Как уточнили в пресс-службе авиаузла, аэропорт Мурманска продолжает работать в обычном режиме, несмотря на снегопад. "Коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы в пределах нормы, что позволяет продолжать прием и выпуск воздушных судов", - сказали в пресс-службе.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил ТАСС, что обратился в транспортную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации с многочасовой задержкой рейса. "Я обратился в транспортную прокуратуру, чтобы они провели проверку по приему самолетов в аэропорту Мурманска", - сказал Чибис.

Ранее в пресс-службе аэропорта Мурманска сообщали ТАСС, что два самолета, летевшие в Мурманск из Москвы авиакомпаний "Сибирь" и "Аэрофлот", ушли на запасные аэродромы из-за погодных условий по решению экипажей, при этом аэропорт работал в обычном режиме. Рейс авиакомпании "Сибирь" приземлился в Мурманске около двух часов дня с задержкой более 10 часов.