СК потребовал арестовать Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма

Этот вопрос рассмотрят 12 января в Басманном суде Москвы, рассказала адвокат Виолетта Волкова

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Следственный комитет РФ требует отправить под стражу координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма с использованием интернета. Об этом ТАСС рассказала его адвокат Виолетта Волкова.

"СК обратился к суду с ходатайством об избрании Удальцову меры пресечения в виде содержания под стражей. Этот вопрос будет рассмотрен завтра, 12 января, в Басманном суде Москвы", - сказала Волкова, добавив, что ее подзащитному официально предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 (оправдание терроризма с использованием интернета).

Адвокат также отметила, что с ее точки зрения, в тех действиях лидера "Левого фронта", которые ему инкриминируют, отсутствует состав преступления. "У меня и еще у двух адвокатов Удальцова следователь взял подписку о неразглашении материалов дела, а потому большего я сообщить СМИ не могу", - заключила Волкова.

Ранее сообщалось, что в квартире Удальцова в Москве был проведен обыск, были изъяты документы, гаджеты и электронные носители информации. После этого его увезли на допрос в главное здание СК в Техническом переулке.

В 2014 году Мосгорсуд признал Удальцова виновным в организации массовых беспорядков, он был приговорен к 4,5 года колонии. Вину он не признал. В августе 2017 года Удальцов был освобожден.