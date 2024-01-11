В Калмыкии заболеваемость ОРВИ и гриппом у школьников снизилась в 3,5 раза

У взрослого населения региона спад заражаемости произошел в 2,4 раза

ЭЛИСТА, 11 января. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ у школьников в Калмыкии снизилась в 3,5 раза в первую неделю нового года. Об этом ТАСС сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

"На первой неделе этого года в Калмыкии идет существенное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, в разы. По школьникам по сравнению с последней неделей 2023 года - в 3,5 раза: до новогодних праздников - 755 детей, за праздничную неделю - 215. По взрослым - в 2,4 раза: 2 180 человек за предпраздничную неделю, за первую неделю 2024 года - 909 человек", - сказал он.

Ситуация с коронавирусной инфекцией аналогична: за предпраздничную неделю выявили 47 пациентов, в первую неделю 2024 года - всего 6, уточнил Санджиев.

"Ранее, в предковидные годы, грипп в Калмыкии выходил на эпидемический подъем во второй половине января. В 2021 и 2022 году он начинал циркулировать уже в первых числах ноября. В прошлом году подъем у нас был во второй половине ноября. Получается, что грипп опять находит свою сезонность. По итогам этого периода мы сможем сделать конкретные выводы о вхождении его в свою сезонность", - отметил глава регионального управления Роспотребнадзора.

Он добавил, что в регионе преобладает классический гонконгский грипп, "свиной" пока не регистрировали. "Важно не заниматься самолечением, а сразу же обращаться к врачу. Только так можно избежать последствий для здоровья", - добавил главный санитарный врач региона.

В середине декабря в республике заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 60%, зарегистрировали первых пациентов с H3N2 - классическим гонконгским гриппом. На дистанционное обучение перевели 31 класс в 9 школах, на карантин - 2 группы в 2 детских садах региона.