В Оренбургской области для грузовиков закрыли участок трассы М-5 из-за непогоды

В регионе зафиксировали сильный ветер, низовую метель, обильный снегопад и ограничение видимости

ТАСС, 11 января. Движение для пассажирских автобусов, такси и грузового транспорта закрыли на участке федеральной трассы М-5 "Урал" в Оренбургской области из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"С 20:15 (18:15 мск) закрыто движение для пассажирских автобусов, такси, грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" с 1 194-го км (село Северное, Оренбургская область) по 1 370-й км (транспортная развязка на Старый Буздяк, Республика Башкортостан)", - говорится в сообщении.

Причиной стали сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад и ограничение видимости. В правительстве региона рекомендовали водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния.