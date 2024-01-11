Участок федеральной трассы "Каспий" в Астраханской области закрыли из-за снега с дождем

В готовность привели четыре пункта обогрева и один пункт временного размещения

АСТРАХАНЬ, 11 января. /ТАСС/. Участок федеральной автодороги Р-22 "Каспий" в Астраханской области закрыли для движения автомобилей из-за снега с дождем. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В главное управление поступила информация о временном прекращении движения автомобильного транспорта на ФАД Р-22 "Каспий" на участке 1 100-й км - 1 220-й км до 20:30 в обоих направлениях в связи с неблагоприятными метеоявлениями (снег с дождем)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте работают шесть единиц техники, в готовность привели четыре пункта обогрева и один пункт временного размещения.

Ограничение на движение транспорта будет действовать до 00:30 12 января (23:30 мск 11 января), сообщается в Telegram-канале В ГУ МЧС по региону.

