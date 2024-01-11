Испания в 2023 году получила рекордное число запросов на предоставление убежища

Оно составило более 163,2 тыс.

МАДРИД, 11 января. /ТАСС/. Правительство Испании зарегистрировало в прошлом году более 163,2 тыс. запросов на предоставление убежища, что является рекордно высоким показателем. Об этом говорится в пресс-релизе МВД королевства.

По его информации, "в 2023 году управление по делам убежища и беженцев министерства внутренних дел получило 163 218 заявлений о предоставлении международной защиты, что на 37% больше, чем в предыдущем году, и является самым высоким показателем с момента создания управления в 1992 году".

Как отметили в ведомстве, больше всего запросов поступило от граждан Венесуэлы - 60,5 тыс. Затем следовали жители Колумбии (53,5 тыс.) и Перу (14,3 тыс.). Кроме того, в прошлом году около 34 тыс. человек воспользовались специальным статусом "временной защиты" из-за конфликта на Украине, в результате чего их общее число достигло почти 195 тыс.