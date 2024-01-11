Численность алтайских горных баранов в России и Монголии выросла вдвое с 2014 года

Всего насчитали 6 921-6 981 особей

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Проведенный учеными России и Монголии совместный учет краснокнижных алтайских горных баранов (аргали) показал удвоение численности с 2014 года благодаря эффективной охране. Об этом сообщает пресс-служба Сайлюгемского национального парка.

"Сайлюгемский национальный парк озвучил итоги синхронного учета численности трансграничной группировки алтайского горного барана, который прошел в ноябре одновременно на территории России и Монголии в местах обитания вида. Численность алтайского горного барана выросла вдвое с 2014 года, когда начался синхронный учет численности аргали в трансграничной зоне обеих стран", - говорится в сообщении.

Большая численность аргали на хребте Сайлюгем позволяет держаться на участке и снежным барсам, для которых этот вид копытных здесь - главная добыча. Недавно на хребте отметился новый снежный барс. Другой вид добычи барса - сибирский горный козел, по данным Сайлюгемского нацпарка, на хребте Сайлюгем крайне редок.

"Численность аргали в трансграничной зоне России и Монголии составила 6 921-6 981 особь, что на 732 особи больше, чем в 2021 году. Из них на территории России зафиксировано 2 957 особей, а в Монголии 4 024 особи. Сравнение цифр прошлых лет на разных хребтах показывает: большой прирост дает группировка аргали на хребте Сайлюгем, особенно в 2019-2023 годах. Мы связываем это с эффективной охраной территории. Всем скептикам этот факт доказывает: особо охраняемые природные территории важны для сохранения и воспроизводства редких животных", - заявил заместитель директора Сайлюгемского нацпарка Денис Гуляев, чьи слова приводятся в сообщении.

Учет прошел при поддержке межрегиональной ассоциации "Ирбис" и попечительского совета национального парка "Сайлюгемский". В 2023 году его участниками в России стали национальный парк "Сайлюгемский", заповедники "Убсунурская котловина", "Алтайский", добровольческая экспедиция "По следам снежного барса", в Монголии - администрация природной территории "Монгольский Алтай" при поддержке фонда "Мир вокруг тебя" компании Siberian Wellness.

Алтайский горный баран - один из приоритетных редких видов для охраны в России. В России вид обитает исключительно в приграничных с Монголией районах республик Алтай и Тыва на четырех участках. Горные бараны постоянно перемещаются через границу. Зимой большинство особей находится в Монголии, где снега меньше, а летом кочует в России.