Посол РФ и патриарх Иерусалимский обсудили положение христиан на Ближнем Востоке

Участие во встрече также принял начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев)

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 января. /ТАСС/. Посол России в Израиле Анатолий Викторов и патриарх Иерусалимский Феофил III провели встречу в Иерусалиме, в ходе которой обсудили положение христиан на Ближнем Востоке в свете обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства.

По ее информации участие во встрече с предстоятелем Иерусалимской православной церкви принял также начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев). "В контексте продолжающегося беспрецедентного обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта была отмечена важность укрепления христианского присутствия на Ближнем Востоке, поддержания статус-кво и межрелигиозного баланса в Иерусалиме, а также сохранения и обеспечения неприкосновенности христианских религиозных объектов и святынь", - говорится в сообщении.

В ходе беседы "отдельное внимание было уделено необходимости поддержания межцерковного диалога в интересах сохранения духовного единства всех православных верующих", сообщили в посольстве. "Отмечена контрпродуктивность избранного коллективным Западом курса на внесение раскола в мировое православие, уже приведшего к вопиющим гонениям киевского режима на каноническую Украинскую православную церковь", - указывается в заявлении.

"Викторов акцентировал неизменную и решительную поддержку Российской Федерацией усилий патриарха Феофила III, направленных на сохранение подлинного христианского духовного и культурного наследия в Святой земле. Условлено продолжить поддерживать контакты", - заключили в пресс-службе.