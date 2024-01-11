В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

Решение приняли из-за непогоды

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Движение морского пассажирского транспорта приостановили в Севастополе из-за непогоды, сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"В связи с ухудшением погодных условий катер делает крайние рейсы: от Графской пристани в 22:20 [мск], с Северной - 22:35 [мск] и заканчивает работу", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщали о закрытии движения морского транспорта на линии Артбухта - Северная, для пассажиров организуют движение автобусов на компенсационных маршрутах.

В ГУ МЧС по Севастополю также предупредили местных жителей об ухудшении погоды в пятницу, прогнозируются сильный ветер, дождь и мокрый снег.