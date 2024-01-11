В Запорожье восстановили нарушенное из-за непогоды электроснабжение

Глава региона Евгений Балицкий заявил, что наибольшее время занял ремонт сетей, питающих село Розовка Приазовского района

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Электроснабжение, нарушенное из-за непогоды в Запорожской области, полностью восстановлено. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

"Ремонтные бригады энергетиков сегодня закончили полное восстановление электроснабжения области. Наибольшее время занял ремонт сетей, питающих село Розовка Приазовского района, из-за обледенения ЛЭП были постоянные обрывы", - написал в Telegram-канале губернатор.

Он подчеркнул, что коммунальщики находятся в полной готовности и в случае необходимости и ухудшения погодных условий готовы оказать любую помощь жителям региона.