Число ДТП на Московской железной дороге возросло в 2023 году

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Столичные железнодорожники усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах, где возросло количество ДТП. Об этом сообщается на официальном сайте Московской железной дороги (МЖД).

"Железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах МЖД. В рамках акции "Внимание, переезд!", которая проходит с 10 по 23 января, будут организованы рейды, автолюбителям напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2023 году на переездах МЖД произошло 38 ДТП, что на 9 случаев больше, чем за предыдущий год. Из них 15 аварий произошло в Московской области, пять - в Смоленской, по четыре - в Курской и Тульской областях, по три - в Калужской и Рязанской, два ДТП зафиксировано в Брянской области, по одному - во Владимирской и Орловской областях.

"Все столкновения автотранспорта с подвижным составом стали результатом грубого нарушения правил дорожного движения водителями, которые пытались проехать через переезд на запрещающий сигнал светофора, не обращали внимания на звуковые сигналы. Московская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не пересекать железнодорожные переезды на запрещающий сигнал светофора", - заключается на сайте.