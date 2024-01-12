Путин поздравил прокуроров с профессиональным праздником

Президент России подчеркнул, что на протяжении всей более чем трехвековой истории этого ведомства прокуроры подтверждали свою значимую, весомую роль, а также особое предназначение в служении закону и отечеству

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил прокуроров с их профессиональным праздником.

"Уважаемые товарищи, прежде всего хочу поздравить вас с Днем работника прокуратуры, пожелать профессиональных успехов прокурорам и сотрудникам аппарата органов прокуратуры. И, конечно, искренне благодарю ветеранов - людей, которые многие годы плодотворно, с высокой отдачей работали в прокурорской системе нашей страны и внесли весомый вклад в укрепление правопорядка и законности", - сказал глава государства в видеообращении по случаю этой даты.

Путин отметил, что на протяжении всей более чем трехвековой истории этого ведомства прокуроры убедительно подтверждали свою значимую, весомую роль, свое особое предназначение в служении закону и отечеству. "И современная прокуратура - это один из важнейших институтов государственной власти. Вся ваша деятельность традиционно связана с защитой прав и свобод граждан, обеспечением надзора за соблюдением федерального и регионального законодательства", - указал он.

Президент напомнил, что от имени государства прокуроры участвуют в судебных процессах, борются с коррупцией и криминалом, способствуют развитию России как суверенного, демократического государства.

"Работа прокуроров всегда заметна. За каждым вашим решением, представлением или протестом, предостережением или проверочным материалом - восстановленные и права и, что крайне важно, вера людей в торжество закона и справедливости. И в этом году наши граждане ждут от вас столь же активной и наступательной работы", - дал напутствие глава государства.