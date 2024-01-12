В Подольске появилось тепло в 14 домах микрорайона Климовск

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Отопление подали еще в 14 домов микрорайона Климовск в Подольске. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин в Telegram-канале.

"Тепло мы подали в квартиры еще 14 домов по адресам: проспект Октября 50-летия д. 13; поселок Южный д. 4, 5 ,6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 24, 35", - говорится в сообщении.

Вице-губернатор отметил, что также отопление подвели к 10 домам на проспекте 50 лет Октября и поселок Южный. Однако тепло дошло пока не во все квартиры, поскольку не везде готовы внутридомовые коммуникации.

Хромушин добавил, что отопление по адресу улица Симферопольская, д. 21, пришлось отключить из-за множественных порывов. Работа отопительной системы возобновится через несколько часов, заверил вице-губернатор.