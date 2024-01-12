На Камчатке в Елизове проведут гонку на собачьих упряжках по улицам города

Она пройдет 24 февраля 2024 года

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 января. /ТАСС/. Гонку на собачьих упряжках "Елизовский спринт" - единственную в России гонку, которая проходит по улицам города, проведут в Елизове на Камчатке в конце февраля. Об этом ТАСС сообщили в администрации муниципального образования.

"Планируется, что гонка будет проведена 24 февраля, обычно она предвосхищает старт большой "Берингии" - нашей традиционной гонки на собачьих упряжках, которая проводится на полуострове с 1990 года. Гостей мероприятия ждут соревнования по биатлону, скиджорингу, национальной борьбе и другим зимним видам спорта. Но главой изюминкой праздника по-прежнему останутся традиционные соревнования по ездовому спорту на собачьих упряжках. Уникальность этой гонки заключается в том, что она единственная во всей России проходит по улицам города", - сказали в администрации города Елизово.

"Елизовский спринт" обычно предвосхищает старт гонки на собачьих упряжках "Берингия", в этом году в ней примут участие 17 каюров. Они вместе с собаками пройдут по тундре почти 1 500 км.