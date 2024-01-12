Синоптики назвали причину морозов на Камчатке

По словам начальника отдела метеопрогнозов "Камчатского УГМС" Анна Приходько, понижение температуры вызвано гребнем высокого давления от Азиатского антициклона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 января. /ТАСС/. Морозная погода на Камчатке, установившаяся в регионе в конце декабря 2023 года, обусловлена гребнем высокого давления от Азиатского антициклона. В центральных районах края температура воздуха установилась на отметке в минус 40 градусов, сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов "Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Анна Приходько.

"В центральных районах края до минус 40 градусов, это хоть и не температурная аномалия, но достаточно нехарактерное явление. На погоду в крае влияет гребень очень высокого давления от Азиатского антициклона, он не дает циклонам подойди на полуостров и принести долгожданное потепление. Предварительно, первый циклон сможет добраться до Камчатки к выходным, но серьезно на изменение температуры воздуха он, скорее всего, не повлияет", - сказала Приходько.

Ранее в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту ТАСС сообщали, что военные ледоколы и буксиры на Камчатке приступили к обколке льда в Авачинском заливе с целью обеспечения безопасной навигации. В настоящий момент из-за морозов на полуострове ледовая обстановка в акваториях оценивается как сложная.