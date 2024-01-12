На Сахалине из-за циклона частично нарушилось пассажирское сообщение

Движение межмуниципальных автобусов ограничили по восьми маршрутам

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 января. /ТАСС/. Движение пассажирского транспорта по восьми маршрутам, соединяющим Южно-Сахалинск и населенные пункты шести районов Сахалина, ограничили из-за метели, сообщили журналистам в пресс-службе Минтранса региона.

"На Сахалине ограничили движение межмуниципальных автобусов по восьми маршрутам. <...> наблюдаются неблагоприятные погодные условия, осадки в виде снега, сильный порывистый ветер, ограничение видимости. Высока вероятность увеличения количества дорожно-транспортных происшествий", - рассказали в ведомстве.

По информации министерства, из-за погоды нарушено пассажирское сообщение между Южно-Сахалинском и Долинском, Углегорском, Шахтерском, Макаровым, Смирных, Вахрушевым, Поронайском и Александровском-Сахалинским.

Позднее в Минтрансе региона журналистам добавили, что из-за метели также ограничили пассажирское сообщение по маршруту Южно-Сахалинск - Охотское. Помимо этого, перекрыто движение для всех видов транспорта по автодорогам Троицкое - Новотроицкое, Долинск - Быков, Старорусское - Арсентьевка - Ильинское на юге Сахалина. На этих участках трасс нулевая видимость до 30 м и снежный накат, ветер.

Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение на 12 января в восьми южных районах Сахалина. Синоптики прогнозировали метель, снег, штормовой ветер, плохую видимость. В связи с этим прервала работу паромная переправа между Сахалином и материком, школьники в некоторых районах переведены на дистанционное обучение. Сейчас на Сахалине идет снег, дует ветер, метель. Температура воздуха в Южно-Сахалинске в утренние часы минус 10 градусов.