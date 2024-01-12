В Оренбургской области из-за непогоды ограничили движение на четырех участках дорог

В регионе зафиксировали обильный снегопад, метель и недостаточную видимость

ТАСС, 12 января. Движение транспортных средств временно ограничили на четырех участках автодорог в Оренбургской области. Причиной этого стали неблагоприятные погодные условия, сообщается в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

"Ограничено движение транспортных средств в связи с ухудшением погодных условий (обильным снегопадом, сильной метелью и недостаточной видимостью)", - сказано в сообщении.

Уточняется, что с 22:15 (20:15 мск) 11 января ограничения на движение всех видов транспорта начали действовать на участке трассы М-5 "Урал" (Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск) с 1 194+500-й км по 1 251+068-й км в Северном районе области. С 23:15 (21:15 по мск) эти же меры ввели на автодороге федерального значения Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан на участке с 447-го (город Абдулино) по 571-й км (село Шарлык). Кроме того, с 23:25 (21:25 по мск) временно ограничили движение транспорта на участке со 146-го (село Староалександровка) по 405-й км (поселок Холодные ключи) трассы М-5 "Урал".

"В связи с ухудшением погодных условий (сильной метелью и недостаточной видимостью) с 03:55 (01:55 по мск) 12 января 2024 года введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта на участке с км 280+941-й (поселок Новоникитино) по км 305-й (поселок Новобиккулово) автомобильной дороги федерального значения Уфа - Оренбург (Октябрьский район Оренбургской области)", - добавили в Госавтоинспекции.

Ранее в правительстве Оренбургской области рекомендовали водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния.