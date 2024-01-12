В Приморье муниципалитетам выделят 600 млн рублей на транспортное обеспечение

Для них также планируют закупить автобусы

ВЛАДИВОСТОК, 12 января. /ТАСС/. Правительство Приморского края в 2024 году впервые выделило муниципалитетам региона субсидии на обеспечение транспортной доступности в размере 600 млн рублей. Об этом на пресс-завтраке с представителями СМИ заявил губернатор края Олег Кожемяко.

"Мы в бюджете уже этого года заложили 600 млн рублей на субсидии муниципальным образованиям по обеспечению транспортного сообщения. Это чтобы транспорт действительно ходил из каждого населенного пункта в районный центр утром и вечером каждый день. Плюс заложены денежные средства на приобретение автобусов, которые мы будем передавать муниципалитетам", - сказал глава региона.

Он добавил, что новые автобусы смогут замещать транспорт недобросовестных частных транспортных компаний. Он привел пример, когда такие перевозчики пользуются отсутсвием конкуренции в отдаленных районах, нарушают условия и время работы автобусов, а затраты на штрафы перекладывают на пассажиров, увеличивая стоимость проезда.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе краевого предприятия "Примавтодор", в 2024 году решение о субсидировании транспортной доступности было принято впервые. В прошлом году по этой статье деньги не выделялись.

Приморский край, как и некоторые другие дальневосточные регионы, характеризуется неоднородным распределением населения по территории. Отдаленные села с небольшим населением являются убыточными с точки зрения регулярной транспортной доступности.