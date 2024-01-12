Умерла бывшая жена зампреда Госдумы Петра Толстого

Политик сообщил РБК, что Дарья Толстая тяжело болела

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Бывшая жена заместителя председателя Государственной думы Петра Толстого Дарья Толстая умерла после продолжительной болезни. Об этом Толстой сообщил РБК.

"Дарья скончалась <...> дома, в кругу родных. Она боролась с тяжелой болезнью, мы все были рядом с ней и простились", - сообщил изданию Толстой.

В 2016 году супруги развелись после 24 лет брака.

Петру Толстому 54 года. До начала политической карьеры он вел программы "В мире людей" на телеканале ТВ-6, "Выводы" на Третьем канале, программу "Воскресное время" и ток-шоу "Время покажет" на Первом канале. 6 февраля 2016 года Толстой был избран в высший совет Всероссийской политической партии "Единая Россия". В сентябре того же года стал депутатом Госдумы РФ VII созыва от партии "Единая Россия" по Люблинскому одномандатному избирательному округу в Москве. В 2021 году переизбирался на пост депутата Госдумы VIII созыва. С 2016 года Толстой занимает должность заместителя председателя Госдумы РФ VII и VIII созывов Вячеслава Володина. На посту вице-спикера курирует комитеты по информполитике и просвещению, отвечает за работу российских делегаций в парламентских ассамблеях Совета Европы и ОБСЕ, а также за организацию сотрудничества Госдумы с Межпарламентским союзом, ПАСЕ, Парламентской ассамблеей ОБСЕ и парламентами Большой двадцатки (G20). 10 июля 2023 года возглавил штаб кандидата на выборах мэра Москвы Сергея Собянина.