Работу горнолыжного комплекса "Хехцир" у Хабаровска приостановили на сутки

Он должен открыться 13 января 2024 года

ХАБАРОВСК, 12 января. /ТАСС/. Открывшийся в январе 2024 года горнолыжный комплекс "Хехцир" у Хабаровска приостановил работу на сутки, сообщается в Telegram-канале комплекса.

"ГЛК "Хехцир" в пятницу 12 января не работает", - говорится в сообщении. По информации администрации, решение взять паузу связано с подготовкой трасс к предстоящим выходным после поступивших обращений о камнях на склонах.

Вместе с тем накануне на "Хехцире" произошел инцидент с остановкой канатной дороги. Как сообщали ТАСС в прокуратуре Хабаровского края, порядка 40 человек ждали помощи, находясь на подъемнике в течение пары часов на 20-градусном морозе. Проводится проверка.

В администрации города агентству сообщили, что для разрешения ситуации была организована работа межведомственной бригады из представителей спасательных служб и технических сотрудников горнолыжного комплекса. "Эвакуация людей с высоты была выполнена четко, раньше установленных регламентом сроков, пострадавших нет", - сказали в администрации. Один из находившихся на подъемнике рассказал ТАСС, что эвакуировали часть людей, другие смогли выбраться только после того, как механизм заработал.

В администрации города также сообщили, что сейчас работа канатной дороги восстановлена. Все механизмы функционируют без перебоев. По информации горнолыжного комплекса, кресла подъемника на время припаркованы в гараже, на склонах запущены снеговые пушки для подготовки зоны выката. Открыться комплекс должен 13 января.

В СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области ТАСС сообщили, что сейчас на месте работают следователи. Инициировано проведение проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").