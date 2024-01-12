В Оренбургской области из-за непогоды ограничили движение еще на двух участках дорог

В регионе зафиксировали сильную метель и недостаточную видимость

ТАСС, 12 января. Ухудшение погодных условий привело к введению ограничения движения транспорта на двух участках автодорог в Оренбургской области. Об этом сообщается в Telegram-канале областной Госавтоинспекции.

"Ограничено движение транспортных средств в связи с ухудшением погодных условий (сильной метелью и недостаточной видимостью)", - сказано в сообщении.

Уточняется, что с 05:45 (03:45 по мск) 12 января проезд транспорта ограничен на участке со 170-го по 260-й км трассы М-5 "Урал" (Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск) от подъезда к пункту пропуска "Орск" до участка от села Краснощеково до поворота на город Гай. Также эти меры приняты на участке со 177-го по 184-й км региональной автодороги Каменноозерное - Медногорск, от выезда из города Медногорска до перекрестка с автодорогой М-5 "Урал" (подъезд к пункту пропуска "Орск").

Ранее ограничение на движение всех видов транспортных средств было введено на участках трассы М-5 "Урал" (с 1 194+500-го км по 1 251+068-й км и со 146-го по 405-й км) и автодороге федерального значения Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан на участке с 447-го (город Абдулино) по 571-й км (село Шарлык). Проезд грузовиков и пассажирского транспорта ограничили на участке с 280+941-го км (поселок Новоникитино) по 305-й км (поселок Новобиккулово) федеральной автодороги Уфа - Оренбург в Октябрьском районе региона.