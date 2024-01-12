В Якутии в питомнике лесных бизонов появится новая экотропа

Ее планируют открыть летом 2024 года

ЯКУТСК, 12 января. /ТАСС/. Новая экологическая тропа откроется в 2024 году в питомнике лесных бизонов "Усть-Буотама" в Хангаласском районе Якутии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе региональной дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и природных парков.

"В этом году в питомнике лесных бизонов "Усть-Буотама" откроется новая экотропа под названием "В гостях у лесных бизонов", - рассказали в дирекции.

Открытие новой экотропы запланировано летом 2024 года. Она будет ориентирована в целом на семейный туризм, добавили в дирекции. Экотропа включит в себя интерактивные элементы и историю появления бизонов в Якутии и их вида.

Для содержания бизонов в Якутии региональные власти создали два питомника - "Тымпынай" в Горном районе и "Усть-Буотама" в Хангаласском районе. Также в Сунтарском районе на балансе администрации работает питомник "Тумара". В основном туристы направляются в "Усть-Буотаму". Так, этот питомник в 2023 году принял свыше 2,3 тыс. человек.

Лесные бизоны - один из крупнейших представителей современных копытных, которым удалось уцелеть со времен мамонтов. Ареал первобытного бизона занимал почти всю среднеширотную полосу Евразии и Северной Америки. По данным ученых, в эпоху плейстоцена лесные бизоны обитали на территории современной Якутии одновременно с мамонтами. Позднее из-за охоты и разрушения среды обитания животное оказалось под угрозой исчезновения, вид включен в международную Красную книгу.

По данным дирекции, в прошлом году число лесных бизонов в Якутии составило 320 голов, из них 42 - телята, родившиеся в 2023 году.