В Хабаровск из-за непогоды направили три летевших на Сахалин самолета

Речь идет о рейсах S75257, FV6283 и SU1792

ХАБАРОВСК, 12 января. /ТАСС/. Летевшие на Сахалин самолеты отправлены в аэропорт Хабаровска как на запасной из-за метели на острове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе хабаровского аэропорта.

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями в Южно-Сахалинске в аэропорту Хабаровска (как на запасном) совершили посадку самолет рейса S75257 Новосибирск - Южно-Сахалинск, а также самолет рейса FV6283 Москва - Южно-Сахалинск. Ожидается посадка еще одного борта - SU1792 Москва - Южно-Сахалинск", - сказали в пресс-службе.

В Южно-Сахалинске сейчас метель, скорость ветра достигает 10 м/с с порывами до 18 м/с.

Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение на 12 января в восьми южных районах Сахалина из-за снегопадов, штормового ветра и ухудшения видимости. В связи с этим прервала работу паромная переправа между Сахалином и материком, школьники в некоторых районах переведены на дистанционное обучение, ограничено движение по нескольким автодорогам.