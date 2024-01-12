На Камчатке в 2023 году направили более 9 млрд рублей на строительство соцобъектов

На эти деньги построили школы, больницу, фельдшерско-акушерские пункты и достроили Театр кукол

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 января. /ТАСС/. Более 9 млрд рублей направили власти Камчатки в 2023 году на строительство социальных объектов в регионе, в том числе образовательных учреждений и учреждений здравоохранения. Об этом сообщили ТАСС в краевом Минстрое.

"Свыше 9 млрд рублей были предусмотрены на мероприятия по строительству. У нас состоялся ввод школы в селе Кавалерcкое на 90 мест, 4 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) в разных районах края. Готовится к сдаче оборудованный ФАП в селе Слаутное", - сказали в профильном министерстве.

Там уточнили, что в 2024 году ожидается ввод в эксплуатацию краевой больницы и Театра кукол - это одни из самых известных долгостроев в регионе, возведение которых ведется с 2010 и 2012 годов. Также ожидается завершение строительства школы №40 в густонаселенном районе Петропавловска-Камчатского, который сейчас активно застраивается новыми домами.