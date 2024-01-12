В Якутске учеников 1-5-х классов освободили от посещения школы

Причиной стали морозы

ЯКУТСК, 12 января. /ТАСС/. Ученики с 1-го по 5-й класс в Якутске освобождены от очного посещения занятий из-за низких температур воздуха. Об этом сообщается в Telegram-канале городского управления образования.

"12 января 2024 года. Актированный день для обучающихся 1-5-х классов", - говорится в сообщении.

По состоянию на 06:00 (00:00 мск) температура воздуха в Якутске опустилась до минус 44 градусов. В городе в данный момент плотный туман. С 9 января ученики 1-5-х классов из-за морозов остаются дома и находятся на дистанционном обучении.