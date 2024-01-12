Число обращений в Центр правовой помощи в цифровой среде за год выросло на 82%

Большая часть таких случаев была связана с мошенническими действиями

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Более 3,2 тыс. граждан обратились за бесплатной юридической помощью в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде в 2023 году, что на 82% больше, чем годом ранее. Об этом сообщается в отчете о работе центра за 2023 год, поступившем в распоряжение ТАСС.

"В 2023 году в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде обратилось 3 270 заявителей, что на 82% больше, чем годом ранее", - говорится в отчете.

В 2023 году юристы Центра подготовили в 2,5 раза больше документов для заявителей - 1 442, среди которых иски в суд, обращения в госорганы, требования, отзывы согласий на обработку персональных данных. Также возросла сумма компенсации морального вреда в пользу заявителей - до 802 тыс. рублей, в то время как в прошлом году она составляла 42 тыс. рублей.

Большая часть обращений была связана с мошенническими действиями (около 60%). Каждое пятое обращение касается неправомерной обработки персональных данных, 7% обращений - нежелательной рекламы, а каждое 20-е - защиты чести и достоинства.

Претензионная и судебная работа

Из 146 исковых заявлений, подготовленных юристами Центра, суды удовлетворили 132 иска, в том числе о признании договоров займов и других связанных с ними договоров недействительными. Остальные исковые заявления еще не рассмотрены в судах.

"Наши юристы помогли заявителям в досудебном порядке решить около 400 споров с микрофинансовыми компаниями, аннулированы договоры на общую сумму 420 тыс. рублей. В судебном порядке удалось оспорить договоры займа и другие связанные с этим договоры на общую сумму в 2,7 млн рублей. Кроме того, суды при оспаривании договоров, заключенных мошенническим путем, все чаще признают право граждан на компенсацию морального вреда", - отметила директор Центра Людмила Куровская, ее слова привели в пресс-службе.

Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде представлен в Приволжском, Северо-Западном и Сибирском федеральных округах. В 2023 году в филиалы в Нижнем Новгороде, Новосибирске и Санкт-Петербурге обратились более 1,5 тыс. человек.

О центре

Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде - это самостоятельное структурное подразделение федерального государственного унитарного предприятия "Главный радиочастотный центр", подведомственного Роскомнадзору. Центр создан в сентябре 2021 года по инициативе Роскомнадзора. Его юристы занимаются вопросами, связанными с незаконным использованием персональных данных.