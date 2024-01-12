Россияне пока не обращались за помощью на фоне беспорядков в Папуа - Новой Гвинее

В диппредставительстве отметили, что гражданам РФ следует воздержаться от посещения этой страны

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Граждане России пока не обращались за помощью на фоне антиправительственных беспорядков в Папуа - Новой Гвинее. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Индонезии, по совместительству представляющем страну в Папуа - Новой Гвинее.

"Держим ситуацию на контроле. Российские граждане за помощью в посольство до настоящего времени не обращались", - сообщили в диппредставительстве.

В посольстве также подчеркнули, что "в связи с дестабилизацией внутриполитической обстановки рекомендовали бы российским гражданам воздержаться от посещения упомянутого государства до урегулирования ситуации".

Сотрудники новогвинейских правоохранительных органов объявили забастовку в среду, 10 января, протестуя из-за "необъяснимых отчислений из заработной платы". Позднее премьер-министр заявил, что вычеты, составившие от $52 до $160 при средней зарплате полицейского в $450, были вызваны сбоем в государственной системе начисления заработной платы и будут компенсированы в следующем месяце. Сотни мародеров, воспользовавшись отсутствием полиции, вышли на улицы и начали грабить и поджигать магазины. Для восстановления порядка на улицах власти страны направили в Порт-Морсби отряды полиции из других провинций и военнослужащих, пообещав применять боевые патроны против нарушителей порядка.

Из-за беспорядков и акций гражданского неповиновения, прошедших также в других городах страны, шесть депутатов местного парламента заявили о своем выходе из состава действующего парламента и призвали премьер-министра также подать в отставку, обвинив его в неспособности обеспечить порядок в стране. Премьер-министр Папуа - Новой Гвинеи Джеймс Марапе объявил чрезвычайное положение в стране.