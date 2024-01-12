На Сахалине спасатели выехали на помощь автомобилистам, застрявшим на трассе в метель

В расчистке дорог участвуют 246 человек и 168 единиц спецтехники

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 января. /ТАСС/. Сахалинские спасатели выехали из Южно-Сахалинска в Долинский район (юг Сахалина) для эвакуации людей из автомобилей, застрявших посреди дороги в метель, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Спасатели поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова выехали в Долинский район для сопровождения автотранспортных средств и проведения эвакуации людей из застрявших автомобилей", - рассказали в управлении. Там добавили, что на трассе скопилось большое количество автомобилей, но спасатели пока не располагают информацией о точном количестве застрявших машин.

По данным пресс-службы, в расчистке дорог юга Сахалина задействована 61 аварийно-восстановительная бригада в составе 246 человек, 168 единиц спецтехники. В готовности находится аэромобильная группировка ГУ МЧС из 100 человек и 13 единиц техники.

В управлении ГИБДД России по Сахалинской области журналистам добавили, что южные районы Сахалина продолжают оставаться под влиянием циклона. "Сильный порывистый ветер, осадки в виде снега, ограничение видимости - все эти факторы неблагоприятно влияют на дорожную обстановку. <...> Мониторинг дорожной обстановки ведется в тесном взаимодействии с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, экстренными службами, владельцами автомобильных дорог и подрядными организациями", - рассказали в управлении.

Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение на 12 января в восьми южных районах Сахалина. Синоптики прогнозировали метель, снег, штормовой ветер, плохую видимость. В связи с этим прервала работу паромная переправа между Сахалином и материком, школьники в восьми районах переведены на дистанционное обучение, ограничено движение по некоторым автодорогам - на участках федеральной трассы Южно-Сахалинск - Оха, соединяющей юг и север острова.